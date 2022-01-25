Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился в Москве за прошлую неделю

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Число заболевших ОРВИ и гриппом в столице увеличилось в период с 17 по 23 января. Об этом сообщили в пресс-службе московского Роспотребнадзора во вторник, 25 января.

В ведомстве отметили, что за прошедшую неделю зафиксирован рост уровня заболеваемости указанными инфекциями из-за циркуляции вирусов гриппа А и вирусов негриппозной этиологии: риновирусом и РС-вирусом.

— На третьей неделе 2022 года в сравнении с предыдущей неделей отмечается рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ среди всех возрастных групп населения, особенно среди детей 7–14 лет, — заявили специалисты.

При этом эпидемиологический порог ОРВИ и гриппа превышен среди совокупного и взрослого населения за указанный период.

— По состоянию на 24 января текущего года в Москве привито от гриппа 7 299 000 человек, — заключили в сообщении на официальном сайте ведомства.

25 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что онлайн-запись к дежурному специалисту стала доступна для жителей столицы с признаками ОРВИ. При этом возможность прийти к врачу без записи сохранилась.