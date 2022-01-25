Крупнейший в России музейный кластер построят в Коммунарке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Крупнейший в России музейный кластер на территории административно-делового центра построят в Коммунарке. Об этом во вторник, 25 января, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, на едином стилобате будет построено пять шести- и семиэтажных зданий. В них разместятся коллекции шестнадцати столичных музеев. На данный момент согласование Мосгосэкспертизы получено, ведется выбор подрядчика.

Одной из самых важных деталей при строительстве комплекса является сохранение первоначальных проектных предложений.

— Это и общественное пространство, связывающее корпуса хранилищ Федеральных и Московских музеев в единый комплекс, и идеи открытости, доступности, прозрачности музейной типологии в целом, — уточнил автор проекта и руководитель архитектурного бюро IQ Эрик Валеев.

Прилегающая к комплексу зона также будет благоустроена: доступ к комплексу обеспечат при помощи строительства новых дорог и велосипедных маршрутов.

24 января жителей Москвы пригласили в первый в России информационно-экологический центр, где можно получить знания о воде.