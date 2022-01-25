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В Музее Москвы пройдет серия открытых бесед о градостроительстве

Георгий Соланович

Город
В Музее Москвы пройдет серия открытых бесед о градостроительстве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Цикл встреч с ведущими архитекторами и историками пройдет в Музее Москвы с 3 февраля по 24 марта. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

— В рамках экспозиции, посвященной 30-летию Москомархитектуры, запланирован цикл лекций о самых интересных, ярких и даже утопичных градостроительных планах. Сегодня, глядя на эти идеи, мы можем видеть, как менялся и развивался наш город и каким бы он мог стать, — уточнила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Ближайшая беседа в формате public talk — «Московские архитектурные утопии» — начнется 3 февраля в 19:00. Эксперты расскажут, как утопичные идеи повлияли на изменение образа, масштаба, восприятия Москвы.

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