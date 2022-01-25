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Ректор подмосковного вуза назвала главные черты российских студентов

Ирина Игнатенко

Общество
Ректор подмосковного вуза назвала главные черты российских студентов
лекция

Ректор Государственного гуманитарно-технического университета (ГГТУ) в Орехово-Зуеве Надия Юсупова перечислила главные черты российских студентов и поздравила учащихся высших учебных заведений с праздником.

— Сегодня замечательный день: 25 января – День российского студенчества. Студенчество – это не понятие, студенчество – это состояние души. Это креативность, это молодость, это развитие, это жажда знаний, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Она также отметила, что поздравляет с праздником всех студентов: настоящих, бывших и будущих.

Российские студенты традиционно отмечают свой праздник 25 января — в Татьянин день. Официально День российского студенчества внесен в календари с 2005 года.

Ранее сообщалось, что посвященная Дню российского студенчества онлайн-экскурсия стала доступна в Telegram проекта Мосгорнаследия «Прогулки со Львом-хранителем». В рамках мероприятия москвичам расскажут интересные факты об учебных учреждениях, в которых впервые начали обучаться представительницы прекрасного пола.

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