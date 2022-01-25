В ЛНР сообщили, что республике хватит сил для пресечения посягательств на безопасность

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Народная милиция Луганска сообщила о том, что в ЛНР есть достаточное количество человек, техники и вооружений для того, чтобы пресечь любые посягательства на целостность и безопасность самопровозглашенной республики. Об этом рассказал начальник управления милиции в Луганске Ян Лещенко.

— ... Подразделения Народной милиции находятся в постоянной боевой готовности и обладают достаточным количеством профессионально подготовленных военнослужащих, вооружением и техники, чтобы решительно пресечь любые посягательства на территориальную целостность и безопасность населения Луганской народной республики, — цитирует Лещенко РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.