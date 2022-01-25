Ансамбль танца Сибири выступит в Государственном Кремлевском дворце 12 февраля

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Выступление ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко выступит в Государственном Кремлевском дворце 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Там уточнили, что выступление ансамбля приурочено к 200-летию со дня образования Енисейской губернии. Откроет программу хореографическая сюита «Сибирь моя», известная еще с московских Олимпийских игр 1980 года. Коллектив выступит совместно с Красноярским филармоническим русским оркестром имени А. Ю. Бардина.

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