Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ансамбль танца Сибири выступит в Государственном Кремлевском дворце 12 февраля

Георгий Соланович

Город
Ансамбль танца Сибири выступит в Государственном Кремлевском дворце 12 февраля
Фото: АГН Москва

Выступление ансамбля танца Сибири имени М. С. Годенко выступит в Государственном Кремлевском дворце 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.

Там уточнили, что выступление ансамбля приурочено к 200-летию со дня образования Енисейской губернии. Откроет программу хореографическая сюита «Сибирь моя», известная еще с московских Олимпийских игр 1980 года. Коллектив выступит совместно с Красноярским филармоническим русским оркестром имени А. Ю. Бардина.

На пороге — второй месяц года. Вместе с приходом февраля в городских музеях и галереях открываются новые выставки. Москва стремится удивлять горожан и гостей интересными находками. Редакция «Вечерней Москвы» подготовила обзор самых значимых экспозиций месяца.

В минувший уик-энд при большом ажиотаже в Москве прошел юбилейный, 25-й Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Среди участников танцевального события было около 200 профессиональных и танцоров и любителей.

Читайте также:
Праздники Государственный Кремлевский дворец Танцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте