Москвичам рассказали о культурной программе в честь юбилея Исторического музея

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Исторический музей в столице в честь юбилея организовал 150 театрализованных вечеров для жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения во вторник, 25 января.

В музейном комплексе отметили, что в рамках мероприятия посетители смогут посетить костюмированные тематические и музыкально-поэтические экскурсии.

— В честь юбилейного года каждый посетитель, купивший билет на театрализованную программу в рамках цикла «150 вечеров с ГИМ»‎, сможет воспользоваться скидкой 50 процентов на одну из любых театрализованных экскурсий следующего месяца, — заявили в пресс-службе.

Новым проектом праздничного для Исторического музея года станет «Четверг в Историческом».

— Раз в месяц по четвергам музей продлевает режим работы до 21:00 только для участников акции и проводит специальные показы уникальных памятников из музейных фондов. Посетители также смогут принять участие в интерактивных и тематических экскурсиях, творческих мероприятиях и мастер-классах, — передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что цикл встреч с ведущими архитекторами и историками пройдет в Музее Москвы с 3 февраля по 24 марта.