Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам рассказали о культурной программе в честь юбилея Исторического музея

Виктория Сикерина

Город
Москвичам рассказали о культурной программе в честь юбилея Исторического музея
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Исторический музей в столице в честь юбилея организовал 150 театрализованных вечеров для жителей и гостей города. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения во вторник, 25 января.

В музейном комплексе отметили, что в рамках мероприятия посетители смогут посетить костюмированные тематические и музыкально-поэтические экскурсии.

— В честь юбилейного года каждый посетитель, купивший билет на театрализованную программу в рамках цикла «150 вечеров с ГИМ»‎, сможет воспользоваться скидкой 50 процентов на одну из любых театрализованных экскурсий следующего месяца, — заявили в пресс-службе.

Новым проектом праздничного для Исторического музея года станет «Четверг в Историческом».

— Раз в месяц по четвергам музей продлевает режим работы до 21:00 только для участников акции и проводит специальные показы уникальных памятников из музейных фондов. Посетители также смогут принять участие в интерактивных и тематических экскурсиях, творческих мероприятиях и мастер-классах, — передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что цикл встреч с ведущими архитекторами и историками пройдет в Музее Москвы с 3 февраля по 24 марта.

Читайте также:
Москва История юбилей
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Зачем пытаются «разбудить лихо»

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

«Спутник» — враг нового штамма

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дикий кальмар для месье Атоса

Все мнения
О проекте