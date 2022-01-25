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Пятиэтажный дом по реновации начали расселять на юго-востоке Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Пятиэтажный дом по реновации начали расселять на юго-востоке Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Петра Романова Карта всех событий

Расселение пятиэтажного жилого дома по программе реновации стартовало в районе Южнопортовый на юго-востоке столицы. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин во вторник, 25 января.

Он отметил, что москвичи переедут в новостройку на улице Петра Романова.

— Обладателями новых квартир станут 60 семей. В Южнопортовом районе это уже третий дом, расселяемый по программе реновации жилищного фонда, — заявил руководитель ведомства.

Левкин добавил, что для реализации программы реновации на территории района уже подобраны три стартовые площадки.

— Строится дом на 1-й улице Машиностроения. Еще один объект на улице Петра Романова проектируется, — уточнил он.

Всего в Южнопортовом районе расселят 27 многоэтажек. Общая площадь квартир составляет 65 тысяч квадратных метров, а население — более четырех тысяч человек.

Накануне Сергей Левкин рассказал, что жители 40 домов по программе реновации жилищного фонда на севере столицы в настоящий момент уже завершили переселение или находятся на стадии переезда в новостройки.

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