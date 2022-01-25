В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова об Украине

Фото: Администрация президента РФ

Основы внешней политики России, куда входит и Чеченская Республика, формирует президент страны, коим является Владимир Путин. Такое мнение относительно высказываний чеченского лидера Рамзана Кадырова про Украину выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин, — сказал представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос журналиста о том, рассматривается ли глава Чечни на пост президента России. По словам Пескова, Кадыров, как и все россияне, может представить свою кандидатуру на выборах, передает РИА Новости.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента России Владимира Путина он давно бы забрал территорию Украины, отправил бы туда военных и «навел бы порядок». Видео с заявлением чеченского лидера появилось на странице председателя парламента республики Магомеда Даудова в Instagram. Он добавил, что целью Штатов является размещение новой базы у российских границ, а Киеву Вашингтон не желает ничего хорошего. В том случае, если жители Украины самостоятельно не могут противостоять влиянию с Запада, вопрос нужно решать в России, заключил политик.