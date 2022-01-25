Вдова Градского скрывала свой реальный возраст и город рождения

Фото: Instagram/aborgradsky

Марина Коташенко, последняя супруга музыканта и певца Александра Градского, изменила место и год своего рождения.

Вдова все семнадцать лет, которые совместно прожила вместе со своим супругом, вела затворнический образ жизни. Ее никогда не видели в компании подруг, не замечали никакого общения с соседями по коттеджному поселку. О переживаниях Коташенко об утрате мужа также ничего не известно. Александр Градский ушел из жизни в ноябре 2021 года, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

По новым данным, Коташенко родилась не в Киеве, а в Житомире. Также стал известен реальный возраст вдовы: она родилась в 1980-м, а не 1984 году, как утверждалось ранее.

Вопросы возникли и с образованием: вместо дипломов юриста и актрисы, по слухам, у Коташенко есть только один, и то не из высшего учебного заведения, а из Черниговского юридического техникума, пишет «Комсомольская правда»

Помимо этого, выяснилось, что все это время Марина Коташенко распродавала свои вещи: в Сети остались почти 40 объявлений о продаже личных вещей и детских товаров общей стоимостью около 120 тысяч рублей. Возможно, причиной была нехватка денег на личные расходы.

Домработница Александра Градского рассказала, что композитор ревновал свою жену, прозванивал и контролировал.

16 января Марину Коташенко ограбили, сумма ущерба составила порядка 100 миллионов рублей. 25 января полиция задержала одного из участников разбойного нападения.