Онколог назвал симптомы рака, которые можно спутать с аллергией

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Медицине известны необычные симптомы онкологических заболеваний, которые во многом напоминают аллергию. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Он отметил, что признаки зависят от места формирования опухоли в организме.

— К примеру, опухоль гипофиза без магнитно-резонансной томографии просто так не определишь. Она выбрасывает специфические предгормоны, которые иногда вызывают очень своеобразные симптомы. Например, ту же потливость, кожный зуд, покраснения, высыпания. Симптомы, связанные с усталостью, аллергическими проявлениями, — рассказал онколог.

По словам Черемушкина, симптомы, которые сигнализируют о проблемах с онкологией, носят название «паранеоплазия» и могут проявляться за несколько лет до проявления рака. Он пояснил, что небольшое количество опухолевых клеток вырабатывают специфические белки, вызывающие аллергические процессы, которые часто принимают за обычную аллергию.

Таким образом, как добавил врач, могут проявляться опухоли первичной костной ткани, лимфом и миеломной болезни, возникающей возле мозга. Он подчеркнул, что насторожить человека должны также увеличившиеся лимфоузлы, пишет «Москва 24».

Черемушкин напомнил, что начальная стадия рака всегда протекает без внешних проявлений. В связи с этим важно регулярно проходить обследования, резюмировал он.

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