Мужчина забрался на Крымский мост в Москве и не хочет слезать. Видео
В Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурят спасатели. Соответствующее видео появилось в Сети.
На кадрах видно, что мужчина забрался почти на самую верхнюю часть конструкции моста. Внизу видна спецтехника спасателей.
Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели устанавливают автолестницу, по которой поднимется психолог.
Из-за инцидента сотрудники ДПС перекрыли две полосы движения на Садовом кольце.
В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работают на месте происшествия.
В этом месяце сотрудники полиции передали медикам мужчину, который, находясь в депрессии, хотел покончить жизнь самоубийством на метромосту станции «Воробьевы горы».