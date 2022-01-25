Мужчина забрался на Крымский мост в Москве и не хочет слезать. Видео

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

В Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурят спасатели. Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, что мужчина забрался почти на самую верхнюю часть конструкции моста. Внизу видна спецтехника спасателей.

Видео: Telegram/Baza

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели устанавливают автолестницу, по которой поднимется психолог.

Из-за инцидента сотрудники ДПС перекрыли две полосы движения на Садовом кольце.

В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работают на месте происшествия.

В этом месяце сотрудники полиции передали медикам мужчину, который, находясь в депрессии, хотел покончить жизнь самоубийством на метромосту станции «Воробьевы горы».