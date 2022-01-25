Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мужчина забрался на Крымский мост в Москве и не хочет слезать. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина забрался на Крымский мост в Москве и не хочет слезать. Видео
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Крымский мост Карта всех событий

В Москве мужчина забрался на Крымский мост. На месте происшествия дежурят спасатели. Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, что мужчина забрался почти на самую верхнюю часть конструкции моста. Внизу видна спецтехника спасателей.

Видео: Telegram/Baza

Источник «ВМ» в экстренных службах сообщает, что спасатели устанавливают автолестницу, по которой поднимется психолог.

Из-за инцидента сотрудники ДПС перекрыли две полосы движения на Садовом кольце.

В ГУ МЧС по Москве «ВМ» подтвердили, что спасатели работают на месте происшествия.

В этом месяце сотрудники полиции передали медикам мужчину, который, находясь в депрессии, хотел покончить жизнь самоубийством на метромосту станции «Воробьевы горы».

Читайте также:
МЧС Мосты Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте