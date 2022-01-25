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Земельный участок выставили на торги в поселке Малино ЗелАО столицы

Виктория Сикерина

Город
Земельный участок выставили на торги в поселке Малино ЗелАО столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Малинская улица Карта всех событий

Земельный участок выставят на торги в поселке Малино Зеленоградского административного округа (ЗелАО) Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста во вторник, 25 января.

Уточняется, что соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия столицы. На участке на Малинской улице предусмотрено возведение административно-делового центра.

— Здесь планируется построить административно-деловой центр общей площадью 4,8 тысячи квадратных метра, — отметила руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, площадь подземной части здания составит 1,5 тысячи «квадратов», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что земельный участок в московском районе Крюково выставят на торги для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Помимо этого, дом по программе реновации жилищного фонда возведут в районе Крюково Зеленоградского административного округа Москвы. Новостройка появится на Заводской улице. В ней предусмотрено 477 квартир. Некоторые из них оборудуют под нужды горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). На первом этаже дома специалисты оснастят помещения общественного пользования.

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