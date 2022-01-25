Научный центр «Вектор» готов произвести очередную партию вакцины «ЭпиВакКорона» в феврале

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Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора готов произвести новую партию вакцины «ЭпиВакКорона». Очередной заказ Министерства здравоохранения РФ ожидается в феврале. Об этом сообщили представители организации.

— В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 миллионов 989 тысяч 540 доз (6 миллионов 494 тысячи 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа Министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года, — уточнили в научном центре.

На данный момент вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» активно применяется для защиты от инфекции в большинстве регионов России, передает агентство городских новостей «Москва».

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