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Научный центр «Вектор» готов произвести очередную партию вакцины «ЭпиВакКорона» в феврале

Георгий Соланович

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Научный центр «Вектор» готов произвести очередную партию вакцины «ЭпиВакКорона» в феврале
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора готов произвести новую партию вакцины «ЭпиВакКорона». Очередной заказ Министерства здравоохранения РФ ожидается в феврале. Об этом сообщили представители организации.

— В 2021 году контракт исполнен в полном объеме: произведено и введено в гражданский оборот 12 миллионов 989 тысяч 540 доз (6 миллионов 494 тысячи 770 комплектов) вакцины «ЭпиВакКорона». Получение очередного заказа Министерства здравоохранения на производство вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается в феврале 2022 года, — уточнили в научном центре.

На данный момент вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» активно применяется для защиты от инфекции в большинстве регионов России, передает агентство городских новостей «Москва».

После новогодних праздников в России растет количество заразившихся коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В этой связи необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

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