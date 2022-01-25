В ЦБ сравнили риски от крипты с валютной ипотекой

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Криптовалюта может вызвать потери денежных средств. Эти риски могут быть похожи на те, с которыми столкнулись жители России при кредитовании в валюте на рынке ипотеки. Такое мнение во вторник, 25 января, выразила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

— К счастью, в России было всего два процента кредитов в иностранной валюте ипотечных, но при этом этот эпизод был очень широким, государству пришлось оказывать поддержку этим людям, — уточнила специалист.

Данилова подытожила, что меры, которые ранее предложил ввести Центробанк, позволят ограничить вложения массовых инвесторов и не допустить дестабилизации рынка, пишет ТАСС.

20 января ЦБ предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. С целью «снижения угроз» банк инициировал внесение ряда изменений в законодательство. Так, предлагается ввести запрет на выпуск и обращение криптовалюты на территории страны и установить ответственность за нарушение данного запрета.

21 января ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич заявил, что запреты ЦБР дают сигнал об ограничениях на развитие. Инвесторы фактически сейчас пользуются зарубежной инфраструктурой для торговли и инвестиций. Это ЦБ менять не собирается, ограничивая лишь приход и развитие криптобизнеса в России.