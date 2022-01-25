Врач оценила идею освобождать россиян с простудой от работы на три дня

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Идея давать простудившимся россиянам три выходных дня без оформления больничного правильная. В случае ее реализации сократится нагрузка на медицинских работников. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказала врач-иммунолог Надежда Логина.

По ее словам, сегодня процедура открытия и закрытия больничного листа является довольно энергозатратным процессом, который предполагает посещение переболевшим медучреждения.

— Прежде всего это облегчит работу врачей, которые вот уже два года трудятся с очень высокой нагрузкой. А большой наплыв переболевших в поликлиники, которым нужно закрыть больничный лист, — это дополнительный риск, так как есть вероятность подхватить новую инфекцию или заразить кого-то в очереди, если вы не долечились, — сказала Логина.

Она отметила, что общественники, высказывая подобные идеи, проявляют таким образом заботу и о врачах, и о гражданах.

— Нужно отнестись к данной инициативе с ответственностью и понять, что три дня предоставляются для восстановления и лечения, а не для того, чтобы вы прогуливали работу и устраивали себе каникулы, — пояснила собеседница «ВМ».

Логина также призвала при проявлении первых признаков простудных заболеваний звонить врачу и сообщать о своем состоянии, чтобы он смог назначить лечение.

— Если вам ночью стало плохо, поднялась температура, а наутро вы себя чувствуете прекрасно, лучше все равно остаться дома. Вы можете не знать, симптомы какого заболевания у вас были накануне, — сказала врач.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минтруда РФ Антону Котякову ввести трехдневный период, в течение которого простудившийся сотрудник может не оформлять официальный больничный лист и заниматься самолечением. По мнению Петрова, такое нововведение сократит нагрузку на врачей, которую они испытывают в период распространения коронавирусной инфекции.