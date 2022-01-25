Сергей Собянин призвал пожилых москвичей минимизировать контакты из-за «омикрона»

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых москвичей минимизировать контакты с окружающими в связи с распространением «омикрон»-штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее столичный мэр уточнил, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве может продлиться еще две недели. По его словам, за последние две недели количество заболеваемости коронавирусом в городе увеличилось примерно в пять раз. Он также отметил, что ситуация с коронавирусом в столице развивается по «европейскому сценарию».

После новогодних праздников в России растет количество заразившихся коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил Сергей Собянин.

Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии. В этой связи необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».