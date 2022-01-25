Собянин включил в программу благоустройства в этом году 2,3 тысячи дворов столицы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сергей Собянин включил более двух тысяч дворов в программу благоустройства Москвы в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города по итогам заседания президиума правительства Москвы.

В пресс-службе отметили, что также планируется провести капитальный ремонт в 1743 домах и заменить 2246 лифтов. Более того, работы по благоустройству коснутся 12 тысяч подъездов и 38 территорий, прилегающих к транспортным объектам.

Во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов установят 36 тысяч опор освещения.

— В 2022 году планируется реконструировать 254,3 километра линий электропередачи, 101 километр тепловых и 52,2 километра газовых сетей, 31,5 километра кабельных коллекторов, 108,3 километра водопроводных, 39,7 километра водосточных и 45 километров канализационных сетей, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в программу благоустройства на текущий год включили 13 центров «Мои документы», 17 объектов различного назначения и 60 поликлиник и больничных корпусов.

25 января Сергей Собянин высказался о ситуации со штаммом коронавируса «омикрон» в Москве.