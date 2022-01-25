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Московский Росреестр приостановил личный прием граждан из-за «омикрона»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московский Росреестр приостановил личный прием граждан из-за «омикрона»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московское управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) временно приостановило личный прием граждан. Информация об этом появилась на сайте организации.

— В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового штамма коронавирусной инфекции («омикрон»), в целях обеспечения безопасности граждан и сотрудников с 24 января 2022 года в управлении Росреестра по Москве временно, до особого распоряжения, приостановлен личный прием граждан должностными лицами, — уточняется в сообщении.

На время ограничения личного приема обратиться в ведомство можно с помощью интернет-сервиса «обращения граждан online», а также по телефону, электронной почте и через специальный почтовый ящик. Более того, получить услуги организации можно в центрах «Мои документы» или через личный кабинет на официальном сайте Росреестра.

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24 января стало известно, что управление Росреестра по Москве приняло почти 664 тысячи заявлений в онлайн-формате.

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