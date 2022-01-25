Вирусолог Чумаков призвал россиян перестать проверять уровень антител

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Глава центра Глобальной вирусологической сети и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков призвал перестать постоянно измерять уровень антител, а вместо этого подумать о своевременной вакцинации и ревакцинации.

По его словам, количество антител практически ни о чем не говорит, и их даже специалисты не могут их точно интерпретировать.

Он добавил, что роль антител заключается в том, чтобы остановить вирус на ранней стадии.

— То есть когда он попал в организм, начинает размножаться и циркулирует там, то наличие антител в крови помогает. Они связываются с вирусом и нейтрализуют его, выводят из игры, — пояснил Чумаков в комментарии ОТР.

Чумаков отметил, что нейтрализующие антитела это лишь маленькая часть механизма защиты организма от вирусов. Еще в организме есть и T-клеточный иммунитет, который защищает человека от тяжелых болезней.

Ранее заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. рассказала о формирующихся после COVID-19 антителах-«мусорщиках».