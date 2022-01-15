В Роспотребнадзоре рассказали о формирующихся после COVID-19 антителах-«мусорщиках»

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Количество аутоантител, очищающих организм человека от мертвых клеток, увеличивается после коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— Антитела к клеткам разных органов и тканей человека, или аутоантитела, имеются у всех людей. Они необходимы для очистки организма от старых, погибших клеток, поскольку идет постоянный процесс обновления. Такие аутоантитела называют иногда антителами-мусорщиками, — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что после COVID-19 могут появиться и более агрессивные антитела, атакующие здоровые клетки. Руженцова отметила, что количество антител-мусорщиков увеличивается после любой инфекции.

Младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина подчеркнула важность прохождения медицинского обследования после перенесения коронавирусной инфекции. Врачи смогут выявить нахождение в организме агрессивных антител и рекомендовать соответствующее лечение.

После оба специалиста напомнили о важности вакцинации: после нее человеческий организм вырабатывает только полезные ему антитела, передает РИА Новости.

15 января иммунолог оценил вероятность инфицированного «омикроном» заразить 100 человек. Он отметил, что сам процесс зависит от окружения заболевшего человека.