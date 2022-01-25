Госдума одобрила проект об ужесточении ответственности за повторные побои

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность за повторное нанесение побоев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 25 января.

— Нельзя игнорировать предшествующую судимость за побои, поскольку она свидетельствует о повышенной общественной опасности. Это указывает на склонность к разрешению конфликтов насилием и устойчивую форму поведения виновного, — рассказал парламентарий Павел Крашенинников.

Данный факт является законодательным пробелом, который должен быть устранен с помощью проекта, подчеркнул он. Согласно действующему законодательству, за нанесение побоев виновный в первый раз наказывается по статье КоАП «Побои», которая предусматривает штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест на 10–15 суток.

В случае повторных побоев наступает уголовная ответственность. Она предусматривает штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, а исправительные — до шести месяцев или арест сроком до трех месяцев.

Согласно инициативе, за побои, которые совершаются в третий и более раз, преступнику будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов. Срок исправительных работ в таком случае составит до одного года, ограничение свободы — также до одного года, а арест — до шести месяцев, отмечается на сайте Госдумы.