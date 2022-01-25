Белый дом пригрозил России крупным пакетом санкций из-за Украины

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США готовы ввести меры экспортного контроля против России в случае эскалации на Украине. Об этом заявил представитель Белого дома во вторник, 25 января.

— Мы также готовы ввести новый экспортный контроль, который будет касаться стратегии Путина в среднесрочной перспективе. Экспортный контроль лишит Россию того, в чем Россия нуждается и не может просто заместить, — рассказал чиновник.

Санкции, как объяснил он, будут представлять собой ограничения на торговлю и экспорт из США в Россию. Они будут призваны нанести ущерб в сфере искусственного интеллекта, квантовых вычислений, обороны, аэрокосмической промышленности и других ключевых областей, уточнил дипломат.

Вашингтон на этот раз готов ввести санкции с масштабными последствиями, которых не рассматривал в 2014 году, подчеркнул он. США начнут с «вершины» и там и останутся, приводит слова чиновника РИА Новости.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

Вывод американской разведки был сделан после дипломатических встреч между Россией и Западом по поводу «сосредоточения» военнослужащих вдоль границы с Украиной.