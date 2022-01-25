Невролог рассказала, что коронавирус может спровоцировать метеозависимость

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У пациентов, перенесших ковидную пневмонию, может развиться метеозависимость, которая проявляется как недомогание во время смены погоды. Об этом сообщила невролог-вегетолог Елена Беленко.

По словам Беленко, в настоящее время многие пациенты отмечают, что ухудшение самочувствия при смене погодных условий появилось у них после того, как они переболели коронавирусом, особенно если болезнь они перенесли в тяжелой форме. По словам врача, это может быть одним из последствий коронавирусной инфекции.

Она пояснила, что коронавирус негативно влияет на вегетативную нервную систему. Именно сбои в ее работе приводят к возникновению метеозависимости.

При резких изменениях давления у метеозависимых людей могут возникнуть головные боли, проблемы с артериальным давлением, головокружения, слабость, нарушения сна. Кроме того, могут обостряться проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом, передает РИАМО.

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