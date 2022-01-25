Суд оставил в силе штраф на 100 тысяч рублей в отношении рэпера Элджея

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Зюзинский районный суд признал законным штраф в размере 100 тысяч рублей в отношении рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк — прим. «ВМ») за пропаганду наркотиков. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

— Постановление Зюзинского районного суда Москвы оставлено без изменений, — отметил пресс-секретарь Мосгорсуда.

По словам представителя ведомства, суд оставил в силе штраф за совершение административного правонарушения по статье «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета».

Таким образом, Элджею предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Дело Элджея

22 ноября в суд поступил административный протокол по статье о пропаганде наркотиков в отношении Узенюка.

Протокол на Элджея составлен по административной статье «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Санкция данной статьи предусматривает штраф от 5 до 30 тысяч рублей для физического лица и до 100 тысяч рублей для лица, занимающегося предпринимательством.

В конце октября в суд уже поступал протокол по аналогичной статье в отношении Узенюка, однако он был возвращен в связи с недостатками.