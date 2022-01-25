«Это бред»: Игорь Верник опроверг информацию о госпитализации

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Российский актер и ведущий Игорь Верник опроверг слухи о своей госпитализации с коронавирусом. Об этом актер рассказал «Вечерней Москве» во вторник, 25 января.

— Это бред, — заявил актер.

По его словам, он действительно сейчас болеет, но находится дома. Из симптомов Верник отметил только чуть севший голос.

— Можете не волноваться — о госпитализации неправда, — заверил он.

До этого в СМИ появилась информация о том, что актер якобы попал в больницу с коронавирусом.

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.