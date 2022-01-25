Почти 3 тысячи преступников задержали в метро Москвы с помощью системы «Сфера»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Система «Сфера» помогла задержать почти 3 тысячи преступников в метро Москвы. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 25 января.

— «Сфера» распознает людей в розыске и за три-пять секунд оповещает полицию в метро, после чего их оперативно задерживают. Система‎ работает на всех станциях метро с 1 сентября 2020 года, — говорится в сообщении.

В течение данного периода в метро удалось задержать 2788 преступников, уточнили в департаменте. Еще система позволила найти свыше 400 пропавших без вести, в том числе 96 детей, отмечается в Telegram-канале ведомства.

25 января полицейским с помощью «Сферы» удалось задержать участника нападения на Марину Коташенко, вдову Александра Градского. Они обнаружили гражданина Таджикистана Умеджона Ж. на станции метро «Менделеевская».

Выйти на него удалось благодаря белому Mercedes, на котором преступники скрылись после ограбления. Оказалось, что машина принадлежит продавцу одного из столичных рынков.

Последний поменял свой старый Mercedes на более новую иномарку Умеджона. Разница в стоимости машин была принята в счет долга, который Умеджон, в то время также работающий на рынке, должен был вернуть своему коллеге.