Стали известны детали задержания одного из участников нападения на вдову Градского

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правоохранители задержали одного из участников разбойного нападения на вдову Александра Градского на станции метро «Менделеевская». Выйти на него удалось по белому Mercedes, на котором преступники скрылись после ограбления. Об этом стало известно во вторник, 25 января.

По данным Telegram-канала SHOT, задержанный гражданин Таджикистана Умеджон Ж. не имеет работы. В России он жил без регистрации. Кроме того, мужчина находился в федеральной базе розыска.

Фото: МВД.РФ

Следователи смогли вычислить подозреваемого благодаря белому автомобилю Mercedes, на котором трое нападавших на Марину Коташенко скрылись с места преступления. Оказалось, что машина принадлежит продавцу одного из столичных рынков. Последний поменял свой старый Mercedes на более новую иномарку Умеджона. Разница в стоимости машин была принята в счет долга, который Умеджон, в то время также работающий на рынке, должен был вернуть своему коллеге.

Договор купли-продажи мужчины не составляли, поэтому по базам данных Mercedes числился не за грабителем вдовы Александра Градского. После ограбления он отдал деньги своему бывшему коллеге с рынка вместе с автомобилем. После этого он перестал выходить на связь.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала, что в 2017 году Умеджон Ж. попытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей. Таким образом будущий грабитель хотел уйти от ответственности за торговлю алкоголем в ночное время. Тогда в отношении Жабборова возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. 16 января в СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.