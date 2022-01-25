Появились подробности о личности задержанного за разбойное нападение на вдову Градского

Фото: МВД

Один из ограбивших вдову Александра Градского ранее был судим за дачу взятки. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», участником нападения на Марину Коташенко модет быть 27-летний Умеджон Ж. Ранее он был судим за дачу взятки и находился в федеральном розыске.

Фото: мвд.рф

В 2017 году он попытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 15 тысяч рублей. Таким образом будущий грабитель хотел уйти от ответственности за торговлю алкоголем в ночное время.

Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиции удалось задержать одного из участников разбойного нападения на Марину Коташенко. В МВД рассказали, что им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Ограбление Марины Коташенко

Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. 16 января в СМИ появилась информация, что Коташенко стала жертвой подставного ДТП. Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову артиста.

В разговоре с «Вечерней Москвой» криминалист, бывший сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов предположил, что ограбление могло быть инсценировкой. Пойти на такой шаг, утверждает он, Марина Коташенко могла, чтобы скрыть часть имущества покойного супруга.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он был наставником проекта «Голос» Первого канала — сначала с 2012 по 2015 год, а в 2017 году вернулся в проект.