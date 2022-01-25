Белый дом связал падение курса рубля с угрозой санкций США

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Падение курса рубля отражает значимость санкций, которые США готовы ввести против России. Об этом заявил представитель Белого дома во вторник, 25 января.

Нынешняя перемена в цене валюты, как и возможности дефолта, уточнил он, отражают значительность возможных мер, отмечает РИА Новости.

20 января республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций в отношении России. Проект внесли на рассмотрение 19 января, инициативу поддержали 38 конгрессменов, но текст документа еще не опубликован.

По данным The Washington Post, проект получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он включает в себя ограничения в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, а также главы СК Александра Бастрыкина.

Кроме того, Бэнкс предложил ввести санкции против бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова и Андрея Костина. Также проект признает «пророссийских» сепаратистов в Донбассе террористами, вводит запрет на операции с российским госдолгом и включает меры против «Северного потока — 2».