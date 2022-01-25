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Twitter зарегистрировал личный кабинет в системе Роскомнадзора

Иван Юминов

Общество
Twitter зарегистрировал личный кабинет в системе Роскомнадзора
Фото: Pexels

Социальная сеть Twitter в соответствии с требованиями закона о «приземлении» IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Об этом свидетельствуют данные ведомства во вторник, 25 января.

В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства указано, что Twitter его исполнил. Сервису осталось разместить на своих информационных ресурсах электронную форму, а также создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо, отмечает РИА Новости.

В ноябре 2021 года компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей.

Так, они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости, а также они обязаны ограничивать доступ к информации, нарушающей законодательство.

Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch.

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