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НАТО отказалось размещать боевые части на территории Украины

Иван Юминов

В мире
НАТО отказалось размещать боевые части на территории Украины
Фото: Twitter / ItalyatNATO

НАТО не намерено размещать войска на территории Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник, 25 января.

— НАТО не будет размещать боевые части на Украине, — отметил Столтенберг в эфире CNN.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.

В тот же день СМИ сообщили, что президент США Джо Байден может направить от одной до пяти тысяч военнослужащих, а также корабли и авиацию в Европу и страны Прибалтики на фоне обострения ситуации на Украине. Отмечается, что 22 января лидер встретился с высокопоставленными представителями Пентагона, которые предложили ему несколько вариантов действий относительно угрозы «вторжения» России на Украину.

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