Детям в Санкт-Петербурге запретят посещать музеи и зоопарки из-за COVID-19

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с 28 января запретит несовершеннолетним посещать театры и зоопарки из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации во вторник, 25 января.

Так, в период по 13 февраля они не смогут посещать музеи, бассейны, фитнес-центры, театры, а также цирки. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий с их участием также временно подпадает под запреты.

При этом дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые вне общеобразовательных школ, будут переведены в дистанционный формат. Предоставление в очной форме услуг несовершеннолетним в государственных художественных и иных кружках также поставлено на паузу, отмечается на сайте администрации Санкт-Петербурга.

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20 января в РФПИ сообщили со ссылкой на исследование итальянского Института Спалланцани, что эффективность вакцины «Спутник V» против штамма COVID-19 «омикрон» в два раза превысила эффективность вакцины Pfizer. Исследование проводилось в одинаковых лабораториях с применением двух образцов сыворотки крови пациентов, которые были вакцинированы «Спутником V» и Pfizer. В рамках работы удалось установить, что российская вакцина может нейтрализовать новый вариант вируса с помощью формирования иммунитета за счет высокого титра антител.