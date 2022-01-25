Суд в Москве арестовал адвоката экс-министра Улюкаева Фоломейкина

Преображенский суд Москвы арестовал адвоката Андрея Фоломейкина, известного по защите бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 25 января.
— Фоломейкину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 марта, — рассказал секретарь суда.
Его задержали вместе с коллегой Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве. Материалы в отношении Квеидзе суд рассмотрит до конца дня.
Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, ему предназначались деньги в сумме два миллиона долларов за положительный отзыв на сделку между нефтяными компаниями Роснефть и Башнефть.
По ее условиям, первая покупала контрольный пакет акций последней. Министр был задержан в ноябре 2016 года СК при сопровождении Управления экономической безопасности ФСБ.
Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест, который затем несколько раз был продлен. В своем последнем слове, которое он произнес в декабре 2017 года, экс-министр своей вины не признал и указал на многочисленные нарушения. Улюкаев был признан виновным и приговорен к восьми годам строгого режима.