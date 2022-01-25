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Суд в Москве арестовал адвоката экс-министра Улюкаева Фоломейкина

Иван Юминов

Происшествия
Суд в Москве арестовал адвоката экс-министра Улюкаева Фоломейкина
Фото: Пресс-служба суда

Преображенский суд Москвы арестовал адвоката Андрея Фоломейкина, известного по защите бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 25 января.

— Фоломейкину избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 марта, — рассказал секретарь суда.

Его задержали вместе с коллегой Дареджан Квеидзе по делу о мошенничестве. Материалы в отношении Квеидзе суд рассмотрит до конца дня.

Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, ему предназначались деньги в сумме два миллиона долларов за положительный отзыв на сделку между нефтяными компаниями Роснефть и Башнефть.

По ее условиям, первая покупала контрольный пакет акций последней. Министр был задержан в ноябре 2016 года СК при сопровождении Управления экономической безопасности ФСБ.

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест, который затем несколько раз был продлен. В своем последнем слове, которое он произнес в декабре 2017 года, экс-министр своей вины не признал и указал на многочисленные нарушения. Улюкаев был признан виновным и приговорен к восьми годам строгого режима.

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