Суд в Москве арестовал адвоката экс-министра Улюкаева Фоломейкина

Фото: Пресс-служба суда

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест, который затем несколько раз был продлен. В своем последнем слове, которое он произнес в декабре 2017 года, экс-министр своей вины не признал и указал на многочисленные нарушения. Улюкаев был признан виновным и приговорен к восьми годам строгого режима.