Борис Фролов занял должность замглавы Департамента информационных технологий Москвы
Борис Фролов назначен на должность заместителя главы Департамента информационных технологий Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 25 января.
— Назначить Фролова Бориса Геннадьевича на должность заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, — говорится в документе.
Уточняется, что данный срок не должен превышать срок полномочий самого мэра Москвы.
20 декабря Собянин уволил Николая Виноградова с должности замглавы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
В тот же день Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Кирилла Канаева с должности главы управы столичного района Бирюлево Восточное. Канаев также покинул должность по собственной инициативе.