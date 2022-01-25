Борис Фролов занял должность замглавы Департамента информационных технологий Москвы

Фото: mosoblduma.ru / Московская областная дума

Борис Фролов назначен на должность заместителя главы Департамента информационных технологий Москвы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 25 января.

— Назначить Фролова Бориса Геннадьевича на должность заместителя руководителя Департамента информационных технологий Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, — говорится в документе.

Уточняется, что данный срок не должен превышать срок полномочий самого мэра Москвы.

20 декабря Собянин уволил Николая Виноградова с должности замглавы Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

В тот же день Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении Кирилла Канаева с должности главы управы столичного района Бирюлево Восточное. Канаев также покинул должность по собственной инициативе.