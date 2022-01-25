Псаки отреагировала на оценку Украины о вероятности конфликта с Россией

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Оценки Украины о малой вероятности эскалации на границе идут вразрез с действиями России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 25 января.

— Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим — различную подготовку, в том числе российских военных на границе, — рассказала чиновник.

Со стороны Москвы, как считает она, продолжается агрессивная риторика. Вашингтон наблюдает рост агрессивных действий и подготовки на границе, приводит слова Псаки РИА Новости.

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

24 января сообщалось, что НАТО планирует направить в Восточную Европу дополнительные военные силы из-за обострения ситуации на Украине. Так, Дания направила фрегат и отправит четыре истребителя в Литву, Испания направила свои корабли и может направить истребители в Болгарию, туда же два истребителя направили Нидерланды, Франция готова направить войска в Румынию, а США ясно дали понять, что могут расширить свое военное присутствие в Восточной Европе.