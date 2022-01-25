Адвоката экс-министра Улюкаева отправили в СИЗО на два месяца

Алексей Улюкаев / Фото: Официальный сайт СК РФ

В Москве по делу о мошенничестве арестован адвокат экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе. Об этом во вторник, 25 января, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Преображенского районного суда.

— Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта, — рассказал представитель суда.

Представитель суда уточнила, что Квеидзе предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

25 января Преображенский суд арестовал еще одного адвоката Улюкаева, Андрея Фоломейкина.

Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, ему предназначались деньги в сумме два миллиона долларов за положительный отзыв на сделку между нефтяными компаниями «Роснефть» и «Башнефть».

Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест, который затем несколько раз был продлен. В своем последнем слове, которое он произнес в декабре 2017 года, экс-министр своей вины не признал и указал на многочисленные нарушения. Улюкаев был признан виновным и приговорен к восьми годам строгого режима.