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«С родным целлюлитом»: Тодоренко показала снимок без фотошопа в купальнике

Юлия Курганова

Общество
«С родным целлюлитом»: Тодоренко показала снимок без фотошопа в купальнике
Фото: instagram/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко улетела отдыхать в Мексику, оставив в Москве супруга Влада Топалова и сына Майкла. Здесь, на живописных пляжах, она фотографируется и делится кадрами с подписчиками.

Знаменитость опубликовала кадр без фотошопа, где позировала в купальнике спиной к фотографу. Надпись под снимком говорила о том, что это зрелище предназначено вовсе не фолловерам, а любимому мужчине.

— Привет мужу, — написала Тодоренко в Instagram.

Поклонники телеведущей похвалили ее за смелость предстать перед публикой в естественном виде и одарили комплиментами.

«Вау! Очень красиво!»; «А что, звезды не люди? Она любит себя такой. И это дорогого стоит»; «Натуральная, без фотошопа! Мало кто из известностей отважится так»; «С родным целлюлитом», — оставили комментарии пользователи.

На днях Тодоренко рассказала о кризисе в отношениях с Топаловым. Телеведущая поделилась с поклонниками секретами своей совместной жизни с певцом. По словам звезды, их отношения не раз находились на грани.

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