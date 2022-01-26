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Стали известны подробности смерти пары в запертой квартире на юге Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Стали известны подробности смерти пары в запертой квартире на юге Москвы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Кустанайская улица, 2к1 Карта всех событий

Журналистам стали известны подробности смерти пары, тела которых нашли в запертой квартире на юге столицы ночью в среду, 26 января.

Известно, что погибшие состояли в гражданском браке, девушка работала мастером по наращиванию ногтей. Соседи рассказали, что никаких жалоб не поступало, пара вела себя спокойно. К хозяйке квартиры супруги последний раз обращались 23 января, чтобы дать показания счетчиков.

По некоторым данным, умершие употребляли наркотические вещества. На месте происшествия полиция обнаружила бонг, из которого они, предположительно, курили, а также белый пакетик с неизвестным веществом, сообщает РЕН ТВ.

Тела двух человек обнаружили в квартире в Бирюлеве. Полицейских вызвали для вскрытия двери в квартиру на улицу Кустанайскую, 2, корпус 1.

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