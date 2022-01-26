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Два тела обнаружили в квартире в Бирюлеве

Юлия Курганова

Происшествия
Два тела обнаружили в квартире в Бирюлеве
Фото: МВД
Россия, Москва, Кустанайская улица, 2к1 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили два тела в квартире в столичном районе Бирюлево. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 26 января.

Уточняется, что полицейских вызвали для вскрытия двери в квартиру на улицу Кустанайскую, 2, корпус 1.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

23 января мужчина зарезал своего собутыльника в квартире на юго-востоке Москвы. Вечером подозреваемый проводил досуг в компании своего знакомого в квартире на Нижегородской улице. Мужчины употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними произошла ссора. Злоумышленник схватился за нож и нанес им своему оппоненту удар в живот. Вскоре после этого злоумышленника задержали.

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