Ученые назвали восемь эффективных препаратов для лечения «омикрона»

Фото: depositphotos

При лечении «омикрона» оказались эффективны восемь противовирусных препаратов, которые использовались врачами при других штаммах COVID-19. Об этом пишет издание Cell Research со ссылкой на результаты исследования, проведенного специалистами из Кентского и Франкфуртского университетов.

Изучение клеточных культур показало, что «омикрон» чувствителен к восьми наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавируса. К ним относятся PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, апротинин, EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), фавиправир, ремдезивир, рибавирин и камостат.

Также исследователи назвали причину, почему пациенты, у которых выявлен «омикрон», реже страдают от тяжелых форм заболевания. Это связано с тем, что данный штамм особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма, сообщается в издании.

1/5 2/5 3/5 4/5 5/5

Врач рассказал, как отличить заражение разными штаммами COVID-19. Инфекционист Николай Малышев заявил о том, что штаммы коронавируса без лабораторных исследований отличить невозможно. По словам эксперта, у них довольно похожи симптомы и стадии развития заболевания. Кроме того, реакция организма зараженных на разные штаммы коронавируса тоже похожа.