В Москве открыли новые пункты экспресс-тестирования

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Россия, Москва, Головинское шоссе, 5к1 Карта всех событий

Семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус на станциях метро и транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) Москвы открылись по новым адресам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в среду, 26 января.

В ведомстве отметили, что нововведения затронули пункты на станциях метро «Тверская» («Пушкинская»), «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская» и «Третьяковская».

Помимо этого, в список вошли пункты экспресс-тестирования на ТПУ «Площадь Гагарина» и «Нижегородская».

— Сегодня эти семь пунктов экспресс-тестирования переехали в помещения на базе центров госуслуг и торговых центров. За неделю более чем в три раза вырос поток посетителей, и в самых популярных точках стало невозможно обеспечить комфортные условия, — говорится в сообщении.

Так, пункты стали доступны в центрах государственных услуг районов Головинский, Донской и Черемушки, торговых центрах «Тишинка», «Пятая Авеню», «Атриус» и универмаге «Московский».

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Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве экспресс-тестирование на коронавирус прошли уже около 500 тысяч человек. С начала года их число увеличилось вдвое.