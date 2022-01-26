Крым может подать первый иск к Украине из-за водной блокады в конце февраля

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Власти Крымского полуострова завершают подготовку первого иска к украинскому правительству из-за водной блокады. Его могут подать уже в конце февраля 2022 года. Об этом в среду, 26 января, сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

— Рабочая группа завершает подготовку иска о возмещении материального ущерба, после чего он будет передан в Арбитражный суд Республики Крым, — рассказал он.

По его словам, по данному вопросу в Крыму ведется масштабная работа. Власти полуострова планируют подтвердить каждую цифру нанесенного ущерба.

Фикс добавил, что данный иск станет первым в числе судебных претензий к властям Украины. Далее последует иск о нанесении ущерба Крыму из-за энергетической, транспортной и других блокад, передает РИА Новости.

Поставки воды по Северо-Крымскому каналу были остановлены Киевом в апреле 2014 года. Они на 86 процентов обеспечивали водные потребности Крыма. Москва пытается решить проблему за счет бурения артезианских скважин и прямых поставок воды из остальных регионов России.

24 августа СК России впервые возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма со стороны Украины по статье «Экоцид». По словам представителя ведомства, блокаду путем перекрытия Северо-Крымского канала совершили неустановленные лица, которые выступают против воссоединения полуострова с Россией.

Таким образом, был нанесен ущерб экономической, социальной и экологической обстановке полуострова. Отсутствие водоснабжения истощает сельскохозяйственные земли и нарушает состояние популяций животного мира. Часть видов животных в Крыму уже можно считать исчезнувшими. Также перекрытие канала повлияло на качество хозяйственно-питьевой воды, отметили в СК.

В августе Ефим Фикс заявил, что бывший врио заместителя главы администрации президента Украины Андрей Сенченко является главным организатором и исполнителем в части водной блокады полуострова.