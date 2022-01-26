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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 москвичей попросили отложить плановое посещение поликлиник

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 москвичей попросили отложить плановое посещение поликлиник
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Москвичам порекомендовали перенести плановые визиты в поликлиники на две–три недели из-за увеличения нагрузки на амбулаторное звено в связи с обострением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в среду, 26 января.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент основная нагрузка из-за распространения в городе штамма COVID-19 «омикрон» ложится на специалистов амбулаторного звена. Такие врачи оказывают помощь более 90 процентам заболевших коронавирусом и ОРВИ.

— В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две–три недели. Дополнительно информируем, что прием по другим нозологиям будет временно ограничен, — говорится в сообщении на официальном сайте депздрава.

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Срок карантина из-за коронавирусной инфекции для москвичей, которые контактировали с заболевшими, сократили с 14 до 7 дней. Новые правила вступили в силу с 26 января. При этом сокращение карантина действует и для тех, кому выдали предписание до 26 января. Также мера затронула те классы общеобразовательных школ и группы детских садов, которые уже находятся на изоляции семь дней и более.

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