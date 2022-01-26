Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: ФРГ настаивает на исключении санкций против России в энергетике

Полина Долганова

В мире
СМИ: ФРГ настаивает на исключении санкций против России в энергетике
Фото: Пресс-служба Совфеда

Германия хочет добиться исключений для энергетической отрасли в случае блокировки доступа банков РФ к расчетам в долларах в рамках антироссийских санкций, которые Запад планирует ввести в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в среду, 26 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

В одном из документов говорится, что Германию беспокоит вопрос поставок энергоресурсов в Европу. При этом исключения не будут распространяться на проект «Северный поток — 2».

По данным агентства, аналогичных взглядов придерживаются многие другие западноевропейские государства.

Уточняется, что ФРГ согласна на санкции против России, которые будут предполагать замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в РФ, а также торговый запрет в отношении ряда российских предприятий.

25 января лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.

Читайте также:
Санкции Северный поток — 2 Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Витрина либерал-фашизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Цвет зимних сумерек

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Россияне жить не могут без работы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем нужны военные учения России и Белоруссии

Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Закон надо бы пересмотреть

Все мнения
О проекте