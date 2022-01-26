СМИ: ФРГ настаивает на исключении санкций против России в энергетике

Фото: Пресс-служба Совфеда

Германия хочет добиться исключений для энергетической отрасли в случае блокировки доступа банков РФ к расчетам в долларах в рамках антироссийских санкций, которые Запад планирует ввести в случае вооруженного конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в среду, 26 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие документы.

В одном из документов говорится, что Германию беспокоит вопрос поставок энергоресурсов в Европу. При этом исключения не будут распространяться на проект «Северный поток — 2».

По данным агентства, аналогичных взглядов придерживаются многие другие западноевропейские государства.

Уточняется, что ФРГ согласна на санкции против России, которые будут предполагать замораживание активов олигархов, ограничения на инвестиции в РФ, а также торговый запрет в отношении ряда российских предприятий.

25 января лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

Во время встречи политики обсудили важность единой позиции относительно России и ее якобы «агрессии» по отношению к Украине. По мнению должностных лиц, приоритетом в данной ситуации остается дипломатический подход.