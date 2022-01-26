Столичные системы радиационного контроля направили в больницы 15 регионов РФ

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Более 30 автоматизированых систем радиационного контроля, которые произвели на столичном предприятии, направили в онкологические диспансеры и медицинские ядерные центры 15 регионов России. Об этом сообщил глава московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в среду, 26 января.

Он отметил, что поставки реализовали в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Министерства здравоохранения РФ. Так, новое оборудование появилось в больницах Пятигорска, Липецка, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и других городов.

— Это высокотехнологичные решения для построения сравнительно недорогих и простых в эксплуатации систем для радиационно-опасных объектов: складов изотопов, клинических отделений радионуклидной диагностики и терапии, АЭС и других. Благодаря своим конкурентным преимуществам оборудование востребовано и за рубежом. Так, автоматизированные системы «Фрегат» были закуплены для клиник Индии, Катара, Кореи, Турции и ОАЭ, — заявил руководитель ведомства.

Также произведенные в Москве системы для определения доковой нагрузки на пациента востребованы в стране. Их продажи за последние три года увеличились вдвое.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице с 1 января 2022 года появятся публичные рейтинги онкологических медицинских центров или система пациентоориентированного здравоохранения.