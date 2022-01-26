Мясников сообщил, когда боль в руке может сигнализировать об онкологии

Фото: pixabay.com

Боль или отек в руке может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, к нему обратилась пациентка с такими симптомами.

— У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака, — рассказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Необходимо в таких случаях искать врача общей практики, а не обращаться к профильному специалисту. В противном случае доктора бы просто отправляли пациента друг к другу.

До этого ученые из Всемирного фонда исследования рака заявили, что консервированные овощи, которые не содержат крахмала, могут провоцировать возникновение рака желудка. Такие продукты консервируют с помощью соли и кислоты: так уменьшается скорость их порчи, но остаются питательные и вкусовые качества. Высокая концентрация соли меняет вязкость слизи, защищающей стенки желудка. Также она усиливает выработку соединений, в которых содержится нитрозогруппа. При слишком сильном употреблении соли разрушается много клеток, из-за чего есть риск развития онкологии.