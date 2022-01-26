«Он же является катастрофой!»: режиссер рассказал о работе с Александром Петровым

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Режиссер Александр Войтинский рассказал о работе на съемочной площадке с российским актером Александром Петров. Об этом сообщило ФАН.

— Это очень легкий, общительный, понятный, прямой и открытый человек. Вместе с тем он же является катастрофой! Бывают такие актеры, которые полностью доверяют режиссерам, а есть те, кто сами видят свою роль, проживают ее, поэтому борются за своих персонажей, — уточнил Войтинский.

По словам режиссера, между ним и Петровым всегда возникает творческий конфликт, в результате которого находится новое, третье решение. После Войтинский добавил, что при работе с известным актером картина не получится такой, которой ее планировали в самом начале, — придется переписывать сценарий, а с Петровым все детали следует обсуждать еще во время гримирования, передает ФАН.

Режиссер Клим Шипенко рассказал о заветной мечте Петрова — получить престижную кинопремию. Ранее сам актер отмечал, что мечтает покорить голливудский кинематограф.

25 января российскому актеру театра и кино, двукратному лауреату премии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино и за лучшую мужскую роль на телевидении Александру Петрову исполнилось 33 года.