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Полиция задержала приезжего, ограбившего женщину на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала приезжего, ограбившего женщину на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, 6-я Кожуховская улица Карта всех событий

Грабитель напал на женщину в спальном районе на юго-востоке Москвы. Об этом в среду, 26 января, сообщили в пресс-службе столичного УВД по ЮВАО.

По данным ведомства, подозреваемый совершил ограбление на 6-й Кожуховской улице. Момент ограбления попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео: МВД РФ

Поравнявшись с прохожей, он вырвал у нее из рук сумку и поспешил скрыться. За похитителем тут же побежали сама потерпевшая и очевидец, однако им не удалось догнать злоумышленника.

Женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что в сумке находились личные вещи, а общий материальный ущерб составил порядка 35 тысяч рублей.

Правоохранители в тот же день нашли похищенную сумку, она лежала опустошенной на улице. Вскоре и сам грабитель попался в руки полиции.

— Им оказался 20-летний приезжий. В ходе личного досмотра задержанного оперативники обнаружили и изъяли мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей, который возвращен владелице, — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время задержанный находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

До этого сообщалось, что на юго-востоке столицы мужчина ограбил курьера, похитив у него два смартфона стоимостью порядка 180 тысяч рублей. Впоследствии грабителя задержали.

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