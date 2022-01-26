Правительство выделит более 20 миллиардов рублей на лекарства для больных COVID-19

Фото: Правительство РФ

Правительство Российской Федерации дополнительно выделит из резервного фонда более 20 миллиардов рублей на лекарства для граждан, которые болеют коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение в среду, 26 января, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Уточняется, что более 15 миллиардов пойдут на приобретение зарегистрированных на территории страны лекарств для лечения граждан, которые находятся в медицинских учреждениях. Также власти планируют закупить минимум 200 тысяч упаковок молнупиравира и около 78 тысяч пачек тиксагевимаба + цилгавимаба. В перечне также числится не менее 3,1 тысячи пузырьков сотровимаба и около 515 пачек ремдесивира.

— Централизованной закупкой этих препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации, — добавили в пресс-службе кабмина.

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В конце декабря стало известно, что российское правительство выделит 155 миллионов рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологических заболеваний. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе кабмина РФ. Отмечается, что такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года за то, что помогают диагностировать болезнь на ранней стадии, когда шансы на эффективное лечение, как правило, выше.